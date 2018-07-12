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ЧС-2018: Шевченко давав поради Черчесову перед матчем проти Саудівської Аравії

16:54 1067 Читать на русском
ЧС-2018: Шевченко давав поради Черчесову перед матчем проти Саудівської Аравії
Андрій Шевченко / Фото з соцмереж

Наставник збірної України Андрій Шевченко консультував свого колегу, головного тренера Росії Станіслава Черчесова, перед матчем-відкриття ЧС-2018 проти Саудівської Аравії.

"Хотів би подякувати Андрію Шевченку, який допоміг нам порадою.

Збірна України грала товариський матч з Саудівською Аравією, ми потім зідзвонились з українським наставником, і він розповів мені деякі нюанси дій аравійців, які нам дуже допомогли при підготовці до матчу", – цитує Черчесова видання Спорт-Експрес.

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Нагадаємо, матч групового етапу ЧС-2018 Росія – Саудівська Аравія завершився розгромною перемогою господарів (5:0). Росіяни дійшли до 1/4 фіналу де їх зупинила збірна Хорватії.

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ЧС 20181 тур

Росія - Саудівська Аравія: Четвер 14 червня 2018

Росія
Матч завершено
5 : 0
Саудівська Аравія
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Теги
Росія Росія ЧС 2018 Чемпіонат світу-2018 Станіслав Черчесов Станіслав Черчесов Росія - Саудівська Аравія Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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