ЧМ-2018: Шевченко давал советы Черчесову перед матчем против Саудовской Аравии

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко консультировал своего коллегу, главного тренера России Станислава Черчесова, перед матчем открытия ЧМ-2018 против Саудовской Аравии.

"Хотел бы поблагодарить Андрея Шевченко, который помог нам советом.

Сборная Украины играла товарищеский матч с Саудовской Аравией, мы потом созвонились с украинским наставником, и он рассказал мне некоторые нюансы действий аравийцев, которые нам очень помогли при подготовке к матчу", – цитирует Черчесова издание Спорт-Экспресс.

Вида: Для меня нет разницы – серб, бразилец, русский или украинец

Напомним, матч группового этапа ЧМ-2018 Россия – Саудовская Аравия завершился разгромной победой хозяев (5:0). Россияне дошли до 1/4 финала где их остановила сборная Хорватии.

"У нас – екс-гравці збірної України, які вболівають за Росію". Костянтин Андріюк – про хайп на Хорватії і наш менталітет