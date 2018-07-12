toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
ХОРВАТИЯ - АНГЛИЯ АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО ДОМАГОЙ ВИДА Финал ЧМ 2018 Новости ЧМ 2018

ЧМ-2018: Шевченко давал советы Черчесову перед матчем против Саудовской Аравии

16:54 111 Читати українською
ЧМ-2018: Шевченко давал советы Черчесову перед матчем против Саудовской Аравии
Андрей Шевченко / Фото из соцсетей

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко консультировал своего коллегу, главного тренера России Станислава Черчесова, перед матчем открытия ЧМ-2018 против Саудовской Аравии.

"Хотел бы поблагодарить Андрея Шевченко, который помог нам советом.

Сборная Украины играла товарищеский матч с Саудовской Аравией, мы потом созвонились с украинским наставником, и он рассказал мне некоторые нюансы действий аравийцев, которые нам очень помогли при подготовке к матчу", – цитирует Черчесова издание Спорт-Экспресс.

Вида: Для меня нет разницы – серб, бразилец, русский или украинец

Напомним, матч группового этапа ЧМ-2018 Россия – Саудовская Аравия завершился разгромной победой хозяев (5:0). Россияне дошли до 1/4 финала где их остановила сборная Хорватии.

"У нас – екс-гравці збірної України, які вболівають за Росію". Костянтин Андріюк – про хайп на Хорватії і наш менталітет

ЧМ 20181 тур

Россия - Саудовская Аравия: Четверг 14 июня 2018

Россия
Матч окончен
5 : 0
Саудовская Аравия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Станислав Черчесов Станислав Черчесов Россия - Саудовская Аравия Россия Россия Чемпионат мира-2018 Андрей Шевченко Андрей Шевченко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
51
мин
Партизани
18:30
Марибор
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук