ЧС-2018: Росія знову під підозрами в допінгу – "вони вживають цей препарат, мов шампунь у душі"

Bild і Süddeutsche Zeitung не приховують подиву від дій збірної Росії та місцевої Федерації футболу під час Чемпіонату світу 2018.

Коли гравці команди-господаря ЧС-2018 повертались з роздягальні після перерви матчу проти Іспанії, багато хто задавався питанням, що ж вони таке роблять. Олександр Головін, Ігор Кутєпов і Ко прикладали руку до носа, ніби щось вдихаючи. Росіяни не одну мить тримали руку біля носа та рота. Це чітко видно на відеокадрах.

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Німецькі видання не мають сумнівів, що підопічні Черчесова прикладали собі аміачний розчин до дихальних шляхів. У Російському футбольному союзі підтвердили цю інформацію, але відзначили, що не бачать нічого протизаконного в цьому. Російська федерація діє так, ніби це роблять усі і всюди, та лише росіян застукали за подібним публічно, відзначають журналісти. "Вони вживають це, мов шампунь у душі".

Аміак не класифікується як заборонена речовина в антидопінгових правилах, але забезпечує фізичні переваги: стимулює дихання та покращує потік кисню у крові. Хімічна комбінація азоту та водню має короткочасний стимулюючий та фокусуючий ефект. Тобто ви можете, скільки завгодно перевіряти їх на допінг, але нічого не знайдете. Однак по суті ефект буде схожий. Такий собі хитрий легальний спосіб стимуляції, яким росіяни навіть хизуються.

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Однак дивним виглядає те, що вони так відверто демонструють вживання речовини, дія якої прирівнюється до допінгу, пише Süddeutsche Zeitung. Адже раніше Росія спалилась на тому, що ця держава фактично спонсорувала програми з вживання допінгу, завдяки якому досягла великих успіхів на домашній Олімпіаді. Утім та історія завершилась масовими дискваліфікаціями і конфіскацією медалей.

Росіян підловили на вживанні аміаку під час матчів Чемпіонату світу 2018 проти Іспанії та Хорватії. Цікавим у цьому розрізі виглядає факт, що у чвертьфіналі проти хорватів команда Черчесова набігала на 10 кілометрів більше за суперника, що на такому рівні є неймовірною перевагою однією команди над іншою. Зрештою, ніякі маніпуляції Росії не допомогли – півфінали пройдуть уже без неї.

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