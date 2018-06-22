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ЧС-2018: Неймар пропустив тренування збірної Бразилії

18 червня 23:37 609 Читать на русском
ЧС-2018: Неймар пропустив тренування збірної Бразилії
Неймар / фото: Vivaronews

Лідер збірної Бразилії Неймар не був присутній на сьогоднішньому тренуванні команди, яка готується до матчу 2 туру чемпіонату світу-2018 проти Коста-Ріки.

Збірна Бразилії готується до поєдинку 2 туру ЧС-2018 проти Коста-Ріки. На сьогоднішньому тренуванні команди був відсутній нападник команди Неймар, повідомляє Mundo Deportivo.

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Інформації про проблеми зі здоров'ям у Неймара наразі немає. Ймовірно, наставник збірної Бразилії Тіте просто дав відпочити своєму лідеру після важкого матчу проти Швейцарії.

Також у загальній групі не займались Тьягу Сілва та Паулінью.

Матч Бразилія – Коста-Ріка пройде 22 червня. Після першого туру Сербія очолює групу E, набравши 3 очки. У Бразилії та Швейцарії по 1 пункту

ЧС-2018 2 тур

Бразилія - Коста-Ріка: П'ятниця 22 червня 2018

Бразилія

live 66'
0 : 0
Коста-Ріка
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ЧС 2018 Бразилія Бразилія Бразилія - Коста-Ріка Неймар Неймар Тьягу Сілва Тьягу Сілва Хосе Паулінью Хосе Паулінью Бразилія - Швейцарія
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