ЧС-2018: Неймар пропустив тренування збірної Бразилії

Лідер збірної Бразилії Неймар не був присутній на сьогоднішньому тренуванні команди, яка готується до матчу 2 туру чемпіонату світу-2018 проти Коста-Ріки.

Збірна Бразилії готується до поєдинку 2 туру ЧС-2018 проти Коста-Ріки. На сьогоднішньому тренуванні команди був відсутній нападник команди Неймар, повідомляє Mundo Deportivo.

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Інформації про проблеми зі здоров'ям у Неймара наразі немає. Ймовірно, наставник збірної Бразилії Тіте просто дав відпочити своєму лідеру після важкого матчу проти Швейцарії.

Також у загальній групі не займались Тьягу Сілва та Паулінью.

Матч Бразилія – Коста-Ріка пройде 22 червня. Після першого туру Сербія очолює групу E, набравши 3 очки. У Бразилії та Швейцарії по 1 пункту