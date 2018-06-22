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ЧМ-2018: Неймар пропустил тренировку сборной Бразилии

18 июня 23:37 222 Читати українською
ЧМ-2018: Неймар пропустил тренировку сборной Бразилии
Неймар / фото: Vivaronews

Лидер сборной Бразилии Неймар не присутствовал на сегодняшней тренировке команды, которая готовится к матчу 2 тура чемпионата мира-2018 против Коста-Рики.

Сборная Бразилии готовится к поединку 2 тура ЧМ-2018 против Коста-Рики. На сегодняшней тренировке команды отсутствовал нападающий команды Неймар, сообщает Mundo Deportivo.

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Информации о проблемах со здоровьем у Неймара пока нет. Вероятно, наставник сборной Бразилии Тите просто дал отдохнуть своему лидеру после тяжелого матча против Швейцарии.

Также в общей группе не занимались Тьягу Силва и Паулиньо.

Матч Бразилия – Коста-Рика пройдет 22 июня. После первого тура Сербия возглавляет группу E, набрав 3 очка. У Бразилии и Швейцарии по 1 пункту

ЧМ-2018 2 тур

Бразилия - Коста-Рика: Пятница 22 июня 2018

Бразилия
Матч окончен
2 : 0
Коста-Рика
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Теги
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