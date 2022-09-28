"Проведення ЧС-2018 на Росії – одна з причин того, що потім сталося 24 лютого, коли відбулося повномасштабне вторгнення в Україну. Це пов'язані історії. Якби у 2014 році була сильна реакція з боку всього Європейського Союзу, з боку таких організацій, як ФІФА, з боку всього світу, можливо, цієї війни ніколи б не сталося. Але я вам кажу, на 100 відсотків, коли ФІФА дозволяє Росії провести Чемпіонат світу з футболу в 2018 році, Путін вірить і думає, що його дії є нормальними, що він може робити все більше і більше кроків.

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Відсторонення Росії від участі у чемпіонаті світу – це тимчасовий захід. А от якби, наприклад, припинили членство Росії у ФІФА, то це було б рішенням, яке б реально допомогло Україні. Тому що нам потрібно боротися в усіх напрямках, а не тільки солдатам на полі бою. Саме такого рішення ми очікували від ФІФА. Але, як ви знаєте, рішення немає...

ФІФА діє майже як монополія. Ви не можете знайти жодної людини, яка б за щось відповідала. Ви не можете знайти людину, яка може вам відповісти. Ми не можемо знайти людину, яка може сісти з нами і сказати: "Добре, у вас є проблеми, сядьмо разом і вирішимо це і ось це". ФІФА потребує якихось реформ, тому що те, що відбувається зараз, їхня реакція на війну, це зовсім не те, як повинна діяти ця глобальна організація", – цитує Сергія Палкіна The Athletic.