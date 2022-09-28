"Проведение ЧМ-2018 на России – одна из причин того, что потом произошло 24 февраля, когда произошло полномасштабное вторжение в Украину. Это связанные истории. Если бы в 2014 году была сильная реакция со стороны всего Европейского Союза, со стороны таких организаций, как ФИФА, со стороны всего мира, возможно, этой войны никогда бы не произошло. Но я вам говорю, на 100 процентов, когда ФИФА позволяет России провести Чемпионат мира по футболу в 2018 году, Путин верит и думает, что его действия нормальные, что он может делать все больше и больше шагов.

ФИФА игнорирует Шахтер и готова к суду с украинским клубом

Отстранение России от участия в чемпионате мира – это временная мера. А вот если бы, например, прекратили членство России в ФИФА, то это было бы решением, которое реально помогло бы Украине. Потому что нам нужно бороться по всем направлениям, а не только солдатам на поле боя. Именно такого решения мы ожидали от ФИФА. Но, как вы знаете, решения нет...

ФИФА действует почти как монополия. Вы не можете найти ни одного человека, который бы за что-то отвечал. Вы не можете найти человека, который может ответить вам. Мы не можем найти человека, который может сесть с нами и сказать: "Хорошо, у вас есть проблемы, сядем вместе и решим это и вот это". ФИФА нуждается в каких-то реформах, потому что происходящее сейчас, их реакция на войну – это совсем не то, как должна действовать эта глобальная организация", – цитирует Сергея Палкина The Athletic.