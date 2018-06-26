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ЧС-2018: на мундіалі вже пробито 18 пенальті – це повторення рекорду

25 червня 20:05 188 Читать на русском
ЧС-2018: на мундіалі вже пробито 18 пенальті – це повторення рекорду
ЧС-2018: на мундіалі вже пробито 18 пенальті - це повторення рекорду

Чемпіонат світу-2018 повторив рекорд попередніх мундіалів за кількістю пробитих пенальті.

ЧС-2018 повторив рекорд попередніх мундіалів за кількістю призначених пенальті, інформує портал Gracenote Live.

У матчі Саудівська Аравія – Єгипет арбітр призначив два 11-метрові удари.

Таким чином, на чемпіонаті світу-2018 вже було пробито 18 пенальті. Таку ж кількість мали ЧС-1990, ЧС-1998 та ЧС-2002.

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