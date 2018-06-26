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ЧМ-2018: на мундиале уже пробито 18 пенальти – это повторение рекорда

25 июня 20:05 11 Читати українською
ЧМ-2018: на мундиале уже пробито 18 пенальти – это повторение рекорда
ЧМ-2018: на мундиале уже пробито 18 пенальти – это повторение рекорда

Чемпионат мира-2018 повторил рекорд предыдущих мундиалей по количеству пробитых пенальти.

ЧМ-2018 повторил рекорд предыдущих мундиалей по количеству назначенных пенальти, информирует портал Gracenote Live.

В матче Саудовская Аравия – Египет арбитр назначил два 11-метровых удара.

Таким образом, на чемпионате мира-2018 уже было пробито 18 пенальти. Такое же количество было на ЧМ-1990, ЧМ-1998 и ЧМ-2002.

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