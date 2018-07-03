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ЧС-2018: Міньйоле розшукує фаната, який просив у голкіпера футболку

11:51 972 Читать на русском
ЧС-2018: Міньйоле розшукує фаната, який просив у голкіпера футболку
Сімон Міньйоле / Фото з соцмереж

Голкіпер Ліверпуля та збірної Бельгії Сімон Міньйоле відзначився зворушливим вчинком після матчу 1/8 фіналу ЧС-2018 проти Японії (3:2).

Запасний воротар збірної Бельгії Сімон Міньйоле відгукнувся на прохання вболівальника подарувати футболку.

Один з фанатів збірної Бельгії прийшов на матч у формі Ліверпуля з плакатом "Міньйоле, можу я отримати твою футболку?".

Бельгія – Японія – 3:2 – відео голів і огляд матчу

Воротар вирішив знайти вболівальника. "Мені потрібна ваша допомога. Чи зможемо знайти цього хлопця?" – написав Сімон у твіттері.

Нагадаємо, в 1/4 фіналу ЧС-2018 бельгійці зустрінуться зі збірною Бразилії. Матч відбудеться 6 червня, початок о 21:00.

ЧС 20181/4 фіналу

Бразилія - Бельгія: П'ятниця 06 липня 2018

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Теги
ЧС 2018 Чемпіонат світу-2018 Бельгія Бельгія Бразилія - Бельгія Сімон Міньйоле Сімон Міньйоле
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