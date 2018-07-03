ЧМ-2018: Миньоле разыскивает фаната, который просил у голкипера футболку

Голкипер Ливерпуля и сборной Бельгии Симон Миньоле отличился трогательным поступком после матча 1/8 финала ЧМ-2018 против Японии (3:2).

Запасной вратарь сборной Бельгии Миньоле откликнулся на просьбу болельщика подарить футболку.

Один из фанатов сборной Бельгии пришел на матч в форме Ливерпуля с плакатом "Миньйоле, могу ли я получить твою футболку?".

Бельгия – Япония – 3:2 – видео голов и обзор матча

Вратарь решил найти болельщика. "Мне нужна ваша помощь. Сможем ли найти этого парня?" – написал Симон в твиттере.

Напомним, в 1/4 финала ЧМ-2018 бельгийцы встретятся со сборной Бразилии. Матч состоится 6 июня, начало в 21:00.