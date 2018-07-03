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ЧМ-2018: Миньоле разыскивает фаната, который просил у голкипера футболку

11:51 53 Читати українською
ЧМ-2018: Миньоле разыскивает фаната, который просил у голкипера футболку
Симон Миньоле / Фото из соцсетей

Голкипер Ливерпуля и сборной Бельгии Симон Миньоле отличился трогательным поступком после матча 1/8 финала ЧМ-2018 против Японии (3:2).

Запасной вратарь сборной Бельгии Миньоле откликнулся на просьбу болельщика подарить футболку.

Один из фанатов сборной Бельгии пришел на матч в форме Ливерпуля с плакатом "Миньйоле, могу ли я получить твою футболку?".

Бельгия – Япония – 3:2 – видео голов и обзор матча

Вратарь решил найти болельщика. "Мне нужна ваша помощь. Сможем ли найти этого парня?" – написал Симон в твиттере.

Напомним, в 1/4 финала ЧМ-2018 бельгийцы встретятся со сборной Бразилии. Матч состоится 6 июня, начало в 21:00.

ЧМ 20181/4 финала

Бразилия - Бельгия: Пятница 06 июля 2018

Бразилия
до матча
3
дн
:
8
час
:
14
мин
Бельгия
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Теги
ЧМ 2018 Бельгия Бельгия Чемпионат мира-2018 Бразилия - Бельгия Симон Миньоле Симон Миньоле
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