Савіола: Мессі довів, що самотужки виграти чемпіонат світу неможливо

Колишній гравець збірної Аргентини Хав'єр Савіола оцінив виступи нинішнього капітана команди Ліонеля Мессі на ЧС-2018.

Відомий у минулому аргентинський футболіст Хав'єр Савіола став на захист лідера нинішньої національної збірної Ліонеля Мессі.

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"Мессі – найкращий гравець у світі, але його гра в Росії доводить, що ніхто не може виграти чемпіонат світу самотужки. Тим більше це неможливо сьогодні, коли футбол прогресує, і всі команди детально вивчають своїх суперників, вже знаючи, як грати проти них тактично.

Один гравець не може вигравати матчі і чемпіонати світу. Це також стосується Неймара зі збірною Бразилії і Кріштіану Роналду з Португалії", – цитує Савіолу Le 10 Sport.