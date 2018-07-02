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Савіола: Мессі довів, що самотужки виграти чемпіонат світу неможливо

16:45 355 Читать на русском
Савіола: Мессі довів, що самотужки виграти чемпіонат світу неможливо
Ліонель Мессі / фото: ФІФА

Колишній гравець збірної Аргентини Хав'єр Савіола оцінив виступи нинішнього капітана команди Ліонеля Мессі на ЧС-2018.

Відомий у минулому аргентинський футболіст Хав'єр Савіола став на захист лідера нинішньої національної збірної Ліонеля Мессі.

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"Мессі – найкращий гравець у світі, але його гра в Росії доводить, що ніхто не може виграти чемпіонат світу самотужки. Тим більше це неможливо сьогодні, коли футбол прогресує, і всі команди детально вивчають своїх суперників, вже знаючи, як грати проти них тактично.

Один гравець не може вигравати матчі і чемпіонати світу. Це також стосується Неймара зі збірною Бразилії і Кріштіану Роналду з Португалії", – цитує Савіолу Le 10 Sport.

ЧС 20181/8 фіналу

Франція - Аргентина: Субота 30 червня 2018

Франція
Матч завершено
4 : 3
Аргентина
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Теги
ЧС 2018 Франція - Аргентина Ліонель Мессі Ліонель Мессі Хав'єр Савіола Хав'єр Савіола Аргентина Аргентина
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