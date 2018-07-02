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Бразилія – Мексика: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2018

16:52 8217 Читать на русском
Бразилія – Мексика: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2018
Бразилія – Мексика: стартові склади на матч 1/8 фіналу ЧС-2018

Бразилія і Мексика оголосили стартові склади на матч 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018. У цій же новині лінк на онлайн-трансляцію гри.

Матч Бразилія – Мексика стартував о 17:00. Слідкуйте за подіями в поєдинку на "Футбол 24" у текстовій онлайн-трансляції.

Бразилія – Мексика: анонс матчу 1/8 фіналу ЧС-2018

Бразилія: Аліссон – Фагнер, Тьягу Сілва (к), Міранда, Феліпе Луїс – Каземіро, Паулінью – Вілліан, Коутінью, Неймар – Габріел Жезус.

Мексика: Очоа – Альварес, Аяла, Сальседо, Гальярдо – Ектор Еррера, Маркес (к), Гуардадо – Вела, Лосано – Чічаріто.

Бразилія – Мексика: прогноз на матч 1/8 фіналу ЧС-2018

ЧС 20181/8 фіналу

Бразилія - Мексика: Понеділок 02 липня 2018

Бразилія

live 38'
0 : 0
Мексика
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Теги
Мексика Мексика Бразилія - Мексика ЧС 2018 Чемпіонат світу-2018 Бразилія Бразилія
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