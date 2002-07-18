ЧМ-2018: Маркес – один из самых возрастных футболистов, выходивших в стартовом составе за всю историю Мундиаля

Капитан сборной Мексики Рафа Маркес стал одним из самых возрастных футболистов, выходивших в стартовом составе за всю историю чемпионатов мира.

Ветеран сборной Мексики Рафа Маркес установил интересное достижение, выйдя в стартовом составе своей команды на матч 1/8 финала ЧМ-2018 против сборной Бразилии.

Бразилия – Мексика: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2018

На момент сегодняшнего матча против бразильцев возраст Маркеса составляет 39 лет и 139 дней, что является одним из наибольших показателей за всю историю Мундиаля, сообщает Opta.

Мексиканец уступает только первому владельцу Золотого мяча англичанину Стэнли Мэтьюз, который вышел в стартовом составе "трех львов" на матч против сборной Уругвая во время ЧМ-1954 в возрасте 39 лет и 145 дней.

Напомним, сборная Мексики в эти минуты играет матч 1/8 финала ЧМ-2018 против Бразилии.

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