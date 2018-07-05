ЧС-2018: Марадона попросив вибачення за критику арбітра матчу Колумбія – Англія

Дієго Марадона перепросив за слова на адресу арбітра Марка Гейгера.

Легендарний аргентинський нападник Дієго Марадона попросив вибачення у ФІФА і її президента Джанні Інфантіно за критику роботи американського арбітра Марка Гейгера, який працював на матчі 1/8 фіналу ЧС-2018 між Колумбією і Англією.

ЧС-2018: ФІФА незадоволена критикою Марадони на адресу арбітра матчу Колумбія – Англія

"На емоціях я на днях сказав кілька речей, деякі з яких, визнаю, були неприйнятними. Прошу вибачення у ФІФА і її президента: наскільки б не різнилися мої думки з рішеннями арбітрів, я дуже поважаю цю роботу, непросту, яку виконують ФІФА і судді", – написав Марадона на своїй сторінці в Instagram.

Марадона, який вболівав на у цьому матчі за Колумбію, був незадоволений тим, що на 55-й хвилині гри Гейгер призначив пенальті у ворота Колумбії за фол Карлоса Санчеса проти Харрі Кейна.