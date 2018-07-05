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ЧМ-2018: Марадона извинился за критику арбитра матча Колумбия – Англия

18:57 18 Читати українською
ЧМ-2018: Марадона извинился за критику арбитра матча Колумбия – Англия
Диего Марадона / фото: ФИФА

Диего Марадона извинился за слова в адрес арбитра Марка Гейгера.

Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона извинился перед ФИФА и ее президентом Джанни Инфантино за критику работы американского арбитра Марка Гейгера, который работал на матче 1/8 финала ЧМ-2018 между Колумбией и Англией.

ЧМ-2018: ФИФА недовольна критикой Марадоны в адрес арбитра матча Колумбия – Англия

"На эмоциях я на днях сказал несколько вещей, некоторые из которых, признаю, были неприемлемы. Приношу свои извинения ФИФА и ее президенту: насколько бы ни разнились мои мнения с решениями арбитров, я очень уважаю эту работу, непростую, которую выполняют ФИФА и судьи", – написал Марадона на своей странице в Instagram.

Марадона, который болел в этом матче за Колумбию, был недоволен тем, что на 55-й минуте игры Гейгер назначил пенальти в ворота Колумбии за фол Карлоса Санчеса против Харри Кейна.

ЧМ 20181/8 финала

Колумбия - Англия: Вторник 03 июля 2018

Колумбия
Матч окончен
1 : 1
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Англия
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Теги
ЧМ 2018 Колумбия - Англия Диего Марадона Диего Марадона ФИФА Джанни Инфантино Марк Гейгер Марк Гейгер
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