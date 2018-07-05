ЧМ-2018: Марадона извинился за критику арбитра матча Колумбия – Англия

Диего Марадона извинился за слова в адрес арбитра Марка Гейгера.

Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона извинился перед ФИФА и ее президентом Джанни Инфантино за критику работы американского арбитра Марка Гейгера, который работал на матче 1/8 финала ЧМ-2018 между Колумбией и Англией.

ЧМ-2018: ФИФА недовольна критикой Марадоны в адрес арбитра матча Колумбия – Англия

"На эмоциях я на днях сказал несколько вещей, некоторые из которых, признаю, были неприемлемы. Приношу свои извинения ФИФА и ее президенту: насколько бы ни разнились мои мнения с решениями арбитров, я очень уважаю эту работу, непростую, которую выполняют ФИФА и судьи", – написал Марадона на своей странице в Instagram.

Марадона, который болел в этом матче за Колумбию, был недоволен тем, что на 55-й минуте игры Гейгер назначил пенальти в ворота Колумбии за фол Карлоса Санчеса против Харри Кейна.