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ЧС-2018: літак зі збірною Саудівської Аравії загорівся під час польоту у Ростов-на-Дону

19 червня 00:04 9237 Читать на русском
ЧС-2018: літак зі збірною Саудівської Аравії загорівся під час польоту у Ростов-на-Дону
Літак Саудівської Аравії загорівся / фото: Твіттер збірної Саудівської Аравії

Збірна Саудівської Аравії пережила неприємні миттєвості дорогою до Ростова-на-Дону на матч 2 туру ЧС-2018 проти Уругваю. У літака з делегацією аравійців загорівся двигун.

Двигун літака, яким делегація Саудівської Аравії летіла у Ростов-на-Дону на матч 2 туру чемпіонату світу-2018 проти Уругваю, загорівся у повітрі. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, повідомляє офіційний твіттер аравійців.

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Пілоти літака, який належить російській авіакомпанії, змушені були здійснити аварійну посадку. Повідомляється, що двигун загорівся у зв'язку з технічною несправністю.

Нагадаємо, у матчі 1 туру ЧС-2018 Саудівська Аравія розгромно програла Росії з рахунком 0:5.

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ЧС-2018 2 тур

Уругвай - Саудівська Аравія: Середа 20 червня 2018

Уругвай
Матч завершено
1 : 0
Саудівська Аравія
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