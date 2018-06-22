ЧС-2018: літак зі збірною Саудівської Аравії загорівся під час польоту у Ростов-на-Дону

Збірна Саудівської Аравії пережила неприємні миттєвості дорогою до Ростова-на-Дону на матч 2 туру ЧС-2018 проти Уругваю. У літака з делегацією аравійців загорівся двигун.

Двигун літака, яким делегація Саудівської Аравії летіла у Ростов-на-Дону на матч 2 туру чемпіонату світу-2018 проти Уругваю, загорівся у повітрі. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, повідомляє офіційний твіттер аравійців.

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Пілоти літака, який належить російській авіакомпанії, змушені були здійснити аварійну посадку. Повідомляється, що двигун загорівся у зв'язку з технічною несправністю.

Нагадаємо, у матчі 1 туру ЧС-2018 Саудівська Аравія розгромно програла Росії з рахунком 0:5.

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