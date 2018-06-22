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ЧМ-2018: самолет со сборной Саудовской Аравии загорелся во время полета в Ростов-на-Дону

19 июня 00:04 703 Читати українською
ЧМ-2018: самолет со сборной Саудовской Аравии загорелся во время полета в Ростов-на-Дону
Самолет Саудовской Аравии загорелся / фото: Твиттер сборной Саудовской Аравии

Сборная Саудовской Аравии пережила неприятные мгновения дорогой в Ростов-на-Дону на матч 2 тура ЧМ-2018 против Уругвая. У самолета с делегацией аравийцев загорелся двигатель.

Двигатель самолета, которым делегация Саудовской Аравии летела в Ростов-на-Дону на матч 2 тура чемпионата мира-2018 против Уругвая, загорелся в воздухе. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает официальный твиттер аравийцев.

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Пилоты самолета, принадлежащего российской авиакомпании, вынуждены были совершить аварийную посадку. Сообщается, что двигатель загорелся в связи с технической неисправностью.

Напомним, в матче 1 тура ЧМ-2018 Саудовская Аравия разгромно проиграла России со счетом 0:5.

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ЧМ-2018 2 тур

Уругвай - Саудовская Аравия: Среда 20 июня 2018

Уругвай
Матч окончен
1 : 0
Саудовская Аравия
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