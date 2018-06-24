ЧС-2018: літак з фанатами Перу здійснив посадку з аварійним двигуном

Черговий інцидент трапився у Росії під час перевезення вболівальників. Цього разу виникли технічні несправності у літаку, яким летіли вболівальники збірної Перу.

Літак з вболівальниками збірної Перу здійснив посадку в Тюмені з несправним двигуном. Завдяки діям екіпажу вдалось уникнути загоряння двигуна, інформує Интерфакс.

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Літак здійснював рейс за маршрутом Єкатеринбург – Тюмень. При заході на посадку стався збій в роботі турбогвинтового двигуна №2. У пасажирський салон літака в результаті нештатної роботи двигуна через систему кондиціонування потрапило задимлене повітря. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

До слова, це вже не перший схожий інцидент під час ЧС-2018. Раніше аварійну посадку здійснив літак зі збірною Саудівської Аравії.

Нагадаємо, збірна Перу зазнала двох мінімальних поразок від Данії та Франції та втратила шанси на вихід у плей-офф.