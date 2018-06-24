ЧМ-2018: самолет с фанатами Перу совершил посадку с аварийным двигателем

Очередной инцидент произошел в России при перевозке болельщиков. На этот раз возникли технические неисправности в самолете, которым летели болельщики сборной Перу.

Самолет с болельщиками сборной Перу совершил посадку в Тюмени с неисправным двигателем. Благодаря действиям экипажа удалось избежать возгорания двигателя, сообщает Интерфакс.

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Самолет совершал рейс по маршруту Екатеринбург – Тюмень. При заходе на посадку произошел сбой в работе турбовинтового двигателя №2. В пассажирский салон самолета в результате нештатной работы двигателя через систему кондиционирования попал задымленный воздух. В результате инцидента никто не пострадал.

К слову, это уже не первый подобный инцидент во время ЧМ-2018. Ранее аварийную посадку совершил самолет со сборной Саудовской Аравии.

Напомним, сборная Перу потерпела два минимальные поражения от Дании и Франции и потеряла шансы на выход в плей-офф.