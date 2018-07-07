ЧС-2018: Гранквіст став батьком за два дні до чвертьфінального матчу турніру

У капітана збірної Швеції Андреаса Гранквіста напередодні чвертьфіналу ЧС-2018 народилася дитина.

Захисник збірної Швеції Андреас Гранквіст вдруге став батьком. Дружина шведського футболіста Софія минулої ночі народила дочку, яку батьки назвали Мікою.

Швеція – Англія: прогноз на матч 1/4 фіналу ЧС-2018

"Неймовірно щасливий і пишаюся своєю дружиною. Обидві здорові і почувають себе добре", – написав Гранквіст на сторінці в Інстаграмі.

Раніше Гранквіст заявив, що народження дитине не стане причиною для пропуску чвертьфіналу ЧС-2018 проти збірної Англії.

Матч 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 Швеція – Англія відбудеться у суботу, 7 липня. Початок матчу – о 17:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.