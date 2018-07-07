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ЧС-2018: Гранквіст став батьком за два дні до чвертьфінального матчу турніру

06:00 5 Читать на русском
ЧС-2018: Гранквіст став батьком за два дні до чвертьфінального матчу турніру
Андреас Гранквіст / фото: ФІФА

У капітана збірної Швеції Андреаса Гранквіста напередодні чвертьфіналу ЧС-2018 народилася дитина.

Захисник збірної Швеції Андреас Гранквіст вдруге став батьком. Дружина шведського футболіста Софія минулої ночі народила дочку, яку батьки назвали Мікою.

Швеція – Англія: прогноз на матч 1/4 фіналу ЧС-2018

"Неймовірно щасливий і пишаюся своєю дружиною. Обидві здорові і почувають себе добре", – написав Гранквіст на сторінці в Інстаграмі.

Раніше Гранквіст заявив, що народження дитине не стане причиною для пропуску чвертьфіналу ЧС-2018 проти збірної Англії.

Матч 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 Швеція – Англія відбудеться у суботу, 7 липня. Початок матчу – о 17:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

So happy and proud of my wife. Both are healthy and well. ️️️ #worldcupbaby #pappashårfäste

Допис, поширений Andreas (@granqvistandreas)

ЧС 20181/4 фіналу

Швеція - Англія: Субота 07 липня 2018

Швеція
до матчу
16
год
:
46
хв
Англія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Швеція Швеція Швеція - Англія Андреас Гранквіст Андреас Гранквіст
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:
46
хв
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17:00
Англія
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