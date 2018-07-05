Швеція – Англія: Гранквіст пропустить народження другої дитини

Захисник збірної Швеції Андреас Гранквіст не збирається пропускати чвертьфінал чемпіонату світу-2018 навіть попри народження другої дитини.

"Я планую залишитися. Моя дружина – сильна жінка, і ми знали про ситуацію ще до початку чемпіонату світу.

Швеція – Англія: прогноз на матч 1/4 фіналу ЧС-2018

До сих пір нічого не відбулося. Якщо у мене буде можливість швидко злітати додому і повернутися, я це зроблю. Але, що б не трапилося, я не пропущу чвертьфіналу", – цитує футболіста портал Evening Standard.

Матч 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 Швеція – Англія відбудеться у суботу, 7 липня. Початок матчу – о 17:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.