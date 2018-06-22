toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
БРАЗИЛІЯ - КОСТА-РІКА НІГЕРІЯ - ІСЛАНДІЯ СЕРБІЯ - ШВЕЙЦАРІЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТІЯ Новини ЧС 2018

ЧС-2018: фанат збірної Перу наважився на відчайдушний вчинок заради поїздки в Росію

16 червня 10:15 2045 Читать на русском
ЧС-2018: фанат збірної Перу наважився на відчайдушний вчинок заради поїздки в Росію
Фанати збірної Перу / фото із соцмереж

Фанат збірної Перу наважився на неординарний вчинок, щоб потрапити на матчі своєї команди на ЧС-2018 у Росії.

Вболівальник збірної Перу погладшав на 25 кілограмів за 3 місяці. І все це заради одного – поїздки на ЧС-2018, повідомляє Infobae.

ЧС-2018: росіянка кумедно перервала ефір бразильським журналістам – курйоз дня

Справа в тому, що на матчі турніру були доступні лише квитки для людей з інвалідністю. Вболівальник на ім'я Мігель підрахував, що для отримання необхідної медичної довідки йому слід набрати 25 кілограм за 3 місяці.

Після купівлі квитків перуанець почав активно вживати вуглеводи та висококалорійну їжу. У підсумку зі своїм завданням він успішно впорався – ФІФА схвалила його заявку.

До слова, вже сьогодні збірна Перу стартує на ЧС-2018 матчем проти Данії.

Перу – Данія: анонс матчу ЧС-2018

ЧС-2018 1 тур

Перу - Данія: Субота 16 червня 2018

Перу
Матч завершено
0 : 1
Данія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 футбольні фанати футбольні курйози Перу Перу ФІФА Перу - Данія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
12
хв
Нігерія
18:00
Ісландія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук