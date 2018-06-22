ЧС-2018: фанат збірної Перу наважився на відчайдушний вчинок заради поїздки в Росію

Фанат збірної Перу наважився на неординарний вчинок, щоб потрапити на матчі своєї команди на ЧС-2018 у Росії.

Вболівальник збірної Перу погладшав на 25 кілограмів за 3 місяці. І все це заради одного – поїздки на ЧС-2018, повідомляє Infobae.

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Справа в тому, що на матчі турніру були доступні лише квитки для людей з інвалідністю. Вболівальник на ім'я Мігель підрахував, що для отримання необхідної медичної довідки йому слід набрати 25 кілограм за 3 місяці.

Після купівлі квитків перуанець почав активно вживати вуглеводи та висококалорійну їжу. У підсумку зі своїм завданням він успішно впорався – ФІФА схвалила його заявку.

До слова, вже сьогодні збірна Перу стартує на ЧС-2018 матчем проти Данії.

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