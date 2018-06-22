ЧС-2018: росіянка кумедно перервала ефір бразильським журналістам – курйоз дня

У перший день ЧС-2018 в Росії на одній із вулиць Москви стався кумедний випадок за участю місцевої жительки та бразильських журналістів.

Журналісти каналу Fox Sports спокійно працювали на вулицях Москви, готуючи репортаж про ЧС-2018. Проте раптом у кадр потрапила місцева жителька, яка наполегливо намагалась поспілкуватись з бразильським журналістом російською мовою.

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Після декількох хвилин спроб з'ясування, яку країну представляє журналіст, жінці так і не вдалось порозумітись із репортером, проте його колег у студії вона однозначно насмішила.

Нагадаємо, у стартовому матчі ЧС-2018 Росія перемогла Саудівську Аравію з рахунком 5:0.

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