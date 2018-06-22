toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
БРАЗИЛІЯ - КОСТА-РІКА НІГЕРІЯ - ІСЛАНДІЯ СЕРБІЯ - ШВЕЙЦАРІЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТІЯ Новини ЧС 2018

ЧС-2018: росіянка кумедно перервала ефір бразильським журналістам – курйоз дня

15 червня 00:15 6326 Читать на русском
ЧС-2018: росіянка кумедно перервала ефір бразильським журналістам – курйоз дня
Стадіон Лужники / фото: Твіттер збірної Росії

У перший день ЧС-2018 в Росії на одній із вулиць Москви стався кумедний випадок за участю місцевої жительки та бразильських журналістів.

Журналісти каналу Fox Sports спокійно працювали на вулицях Москви, готуючи репортаж про ЧС-2018. Проте раптом у кадр потрапила місцева жителька, яка наполегливо намагалась поспілкуватись з бразильським журналістом російською мовою.

ЧС-2018: на церемонії відкриття був присутній фанат з прапором України

Після декількох хвилин спроб з'ясування, яку країну представляє журналіст, жінці так і не вдалось порозумітись із репортером, проте його колег у студії вона однозначно насмішила.

Нагадаємо, у стартовому матчі ЧС-2018 Росія перемогла Саудівську Аравію з рахунком 5:0.

"Рамадан чи просто роздовбайство?" Росія – Саудівська Аравія: реакція українських соцмереж

ЧС-2018 1 тур

Росія - Саудівська Аравія: Четвер 14 червня 2018

Росія
Матч завершено
5 : 0
Саудівська Аравія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 футбольні фанати Відеоновини Росія Росія футбольні курйози Росія - Саудівська Аравія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
2
хв
Нігерія
18:00
Ісландія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук