ЧМ-2018: фанат сборной Перу решился на отчаянный поступок ради поездки в Россию

Фанат сборной Перу решился на неординарный поступок, чтобы попасть на матчи своей команды на ЧМ-2018 в России.

Болельщик сборной Перу поправился на 25 килограммов за 3 месяца. И все это ради одного – поездки на ЧМ-2018, сообщает Infobae.

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Дело в том, что на матчи турнира были доступны только билеты для людей с инвалидностью. Болельщик по имени Мигель подсчитал, что для получения необходимой медицинской справки ему следует набрать 25 килограмм за 3 месяца.

После покупки билетов перуанец начал активно употреблять углеводы и высококалорийную пищу. В итоге со своей задачей он успешно справился – ФИФА одобрила его заявку.

К слову, уже сегодня сборная Перу стартует на ЧМ-2018 матчем против Дании.

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