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ЧМ-2018: фанат сборной Перу решился на отчаянный поступок ради поездки в Россию

16 июня 10:15 266 Читати українською
ЧМ-2018: фанат сборной Перу решился на отчаянный поступок ради поездки в Россию
Фанаты сборной Перу / фото из соцсетей

Фанат сборной Перу решился на неординарный поступок, чтобы попасть на матчи своей команды на ЧМ-2018 в России.

Болельщик сборной Перу поправился на 25 килограммов за 3 месяца. И все это ради одного – поездки на ЧМ-2018, сообщает Infobae.

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Дело в том, что на матчи турнира были доступны только билеты для людей с инвалидностью. Болельщик по имени Мигель подсчитал, что для получения необходимой медицинской справки ему следует набрать 25 килограмм за 3 месяца.

После покупки билетов перуанец начал активно употреблять углеводы и высококалорийную пищу. В итоге со своей задачей он успешно справился – ФИФА одобрила его заявку.

К слову, уже сегодня сборная Перу стартует на ЧМ-2018 матчем против Дании.

Перу – Дания: анонс матча ЧМ-2018

ЧМ-2018 1 тур

Перу - Дания: Суббота 16 июня 2018

Перу
Матч окончен
0 : 1
Дания
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Теги
ЧМ 2018 футбольные фанаты футбольные курьёзы Перу Перу ФИФА Перу - Дания
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