Перу – Данія: анонс матчу ЧС-2018

Перу та Данія зустрінуться у матчі першого туру чемпіонату світу-2018 у групі С. Анонс поєдинку читайте на "Футбол 24".

Перу – Данія

16 червня, 19:00, Саранськ, "Мордовія Арена"

Головний арбітр: Бакарі Гассама (Гамбія)

Телетрансляція на каналі "Інтер", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Чемпіонат світу-2018 продовжує крокувати нетрями російської провінції, завітавши до Саранська, де на стадіоні "Мордовія Арена" збірна Перу зіграє проти одного з фаворитів групи С – збірної Данії. Для обох команд матч має вкрай важливе значення, адже невдачу у ньому, можливо, доведеться компенсувати в грі проти Франції, яка прихала на турнір лише за трофеєм і яка здатна пройтися катком по будь-якій команді.

Перу – Данія: прогноз на матч чемпіонату світу-2018

Збірна Перу, очевидно, є андердогом протистояння з Данією – як в очній зустрічі, так і в турнірному плані загалом. Вона й на ЧС-2018 пройшла вкрай важко, зайнявши останню прохідну сходинку в південноамериканській кваліфікації та лише вдома перегравши у плей-офф Нову Зеландію. На чемпіонаті світу збірна Перу не виступала 36 років – за цей час деякі її лідери встигли народитися, вирости, провести непогану кар'єру в Європі й повернутися догравати у Південну Америку.

Збірна Перу

Тим не менш, ця ж збірна продовжує 15-матчеву серію без поразок, востаннє програвши ще наприкінці березня 2017 року. Перед чемпіонатом світу-2018 підопічні Рікардо Гареки провели п'ять матчів, вигравши чотири із загальним рахунком 10:1 та зігравши в суху нічию на виїзді проти Швеції. "Інки", як називають цю команду, у 2018 році впевнено перемогли такі міцні колективи, як Хорватія, Шотландія та Ісландія (про розгром Саудівської Аравії після матчу-відкриття ЧС-2018 навіть соромно згадувати). Словом, якщо збірна Данії вирішить закидати Перу шапками, то вона матиме серйозні шанси поповнити своїм індіанським суперникам колекцію скальпів.

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Збірна Данії є одним із фаворитів групи С, хоча в минулому вона не вражала результатами. Ця країна не брала участь у двох попередніх великих турнірах – Євро-2016 та ЧС-2014, – а на російський Мундіаль Данія кваліфікувалася лише через плей-офф. Втім, не слід оцінювати скандинавів за такою статистикою, адже за цей час вони встигли зібрати й обкатати потужну команду, потенціал якої виходить навіть за межі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018. Більшість гравців збірної виступає у клубах першої десятки топ-5 ліг Європи, а головною її зіркою, звичайно ж, є Крістіан Еріксен. Хавбек Тоттенхема провів казковий сезон, оформивши 15+11 за системою гол+пас у Англії та 11+3 – у відборі до ЧС-2018.

Крістіан Еріксен – головна зірка збірної Данії на ЧС-2018

Втім, у 2018 році величезний потенціал Данії не дуже відповідає її спортивним результатам. Підопічні Аге Харейде провели шість матчів, здобувши дві перемоги, двічі зігравши внічию та стільки ж разів зазнавши поразки. Якщо програш шведам у січні "пурпурова гвардія" компенсувала сухою нічиєю проти них же та перемогою над міцними мексиканцями, то поразку від Йорданії (2:3) виправдати важко. Втім, не все так однозначно – збірна Данії багато експериментувала, однак в жодному з невдалих матчів не допустила результату з різницею у більше, ніж один м’яч. Чи було це підготовкою, чи Данія дійсно нестабільна – покаже лише груповий етап ЧС-2018.

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Статистика протистояння та цікаві факти

1. Команди провели між собою лише один матч – у Кубку Сполучених штатів-1997, де збірна Данії здобула перемогу над Перу з рахунком 2:1.

2. Збірна Перу провела три зустрічі проти збірних із скандинавських країн (Швеції, Данії та Ісландії), здобувши одну перемогу, одну нічию та зазнавши однієї поразки. Загальний рахунок матчів – 4:3 на користь Перу.

3. Збірна Данії має позитивну статистику в матчах проти команд з країн Південної Америки: 16 ігор, 8 перемог, 4 нічиї та 4 поразки. Загальний рахунок – 30:20 на користь Данії.

Кадрова ситуація

Заявка збірної Перу на ЧС-2018

Перуанці перебували за крок від того, щоб залишитись без свого капітана Паоло Ґерреро, який отримав дискваліфікацію за допінг і за якого заступилися три капітани збірних-суперників та міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів. Зрештою, швейцарський суд призупинив дію бану, тому найкращий бомбардир збірної Перу зможе взяти участь у матчі проти Данії – як і 22 інших футболісти його команди. Ні травм, ні ще яких-небудь проблем у таборі "інків" наразі немає.

Паоло Ґерреро

Заявка збірної Данії на ЧС-2018

Збірній Данії зберегти свою ікону не вдалося. Перед самим стартом чемпіонату світу-2018 травмувався Ніклас Бендтнер, який зумів перетворитися з героя мемів у дійсно важливого гравця. "Лорд" пролетів повз заявку Данії на Мундіаль, однак у нього давно підросла заміна – Юссуф Поульсен та Піоне Сісто непогано проявили себе у Лейпцигу та Сельті відповідно. Після приїзду ж до Росії із табору скандинавів не приходило новин про травми чи ще якість негаразди, тому можна впевнено констатувати – Аге Харейде має повний набір футболістів на гру проти Перу.

Орієнтовні склади на матч Перу – Данія:

Перу: Гальєсе, Трауко, Альберто Родрігес, Крістіан Рамос, Адвінкула, Куева, Йотун, Тапіа, Карільо, Фарфан, Ґерреро

Данія: Шмейхель, Ларсен, Крістенсен, Кьяер, Дальсгор, Ділейні, Квіст, Сісто, Еріксен, Поульсен, Йоргенсен

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Існує стійке відчуття, що перша сенсація на чемпіонаті світу-2018 станеться саме в матчі Перу – Данія. "Індіанці" занадто впевнено провели першу половину року, перегравши не тільки зіркових та технічних хорватів, але й бойовитих та чіпких ісландців. Ймовірність поразки такої команди в матчі проти Данії, яка грала не так вже й впевнено, залишається досить високою, однак шанси на нічию у перуанців не менші.

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Збірна Данії задля позитивного результату повинна проявити перевагу у класі виконавців та досвіді – зокрема, це стосується головного бомбардира команди Крістіана Еріксена та захисника-капітана Сімона К’яера. Якщо лідери данців проведуть матч на тому рівні, який ми звикли бачити у їх клубах, то шанси перуанців на позитивний результат суттєво зменшаться. Тим не менш, нестабільність Данії у контрольних поєдинках є неприємним дзвіночком, який норовить гучно задзвеніти вже у першому матчі скандинавів на ЧС-2018 – наприклад, звуком нічийного результату.

Михайло Юхименко, Футбол 24