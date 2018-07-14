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ЧС-2018: Бельгія досягла найкращого результату на Мундіалях в історії

19:49 49 Читать на русском
ЧС-2018: Бельгія досягла найкращого результату на Мундіалях в історії
Збірна Бельгії з бронзовими медалями ЧС-2018 / ФІФА

Збірна Бельгії вперше в історії посіла 3 сходинку на чемпіонатах світу, що є найкращим результатом для "червоних дияволів".

Збірна Бельгії переграла Англію в матчі за 3 місце з рахунком 2:0.

Бельгія – Англія: Азар – гравець матчу

Таким чином, "червоні дияволи" вперше в історії здобули бронзові нагороди чемпіонату світу, що є найкращим результатом для цієї збірної.

До цього Бельгії вдалось посісти 4 сходинку на чемпіонаті світу-1986 у Мексиці.

ЧС 2018Матч за 3 місце

Бельгія - Англія: Субота 14 липня 2018

Бельгія
Матч завершено
2 : 0
Англія
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ЧС 2018 Бельгія - Англія Бельгія Бельгія
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