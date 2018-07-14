Бельгія – Англія: Азар – гравець матчу

Атакувального півзахисника збірної Бельгії Едена Азара визнали найкращим гравцем поєдинку за третє місце проти англійців на чемпіонаті світу-2018.

Капітан бельгійської збірної став найкращим у матчі за 3-тє місце ЧС-2018. Про це повідомляє офіційний твіттер турніру.

Бельгія впевнено обіграла Англію у матчі за 3-тє місце ЧС-2018

Азар зіграв увесь поєдинок проти Англії і був одним із найактивніших у складі обох команд. Хавбеку наприкінці матчу вдалося забити м'яч після класної передачі Кевіна де Брюйне та зняти всі запитання щодо переможця.

Відзначимо, що бельгійці зуміли перемогти англійців із рахунком 2:0 та здобули бронзові медалі Мундіалю.