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Бельгія – Англія: Азар – гравець матчу

19:37 132 Читать на русском
Бельгія – Англія: Азар – гравець матчу
Бельгія – Англія: Азар – гравець матчу

Атакувального півзахисника збірної Бельгії Едена Азара визнали найкращим гравцем поєдинку за третє місце проти англійців на чемпіонаті світу-2018.

Капітан бельгійської збірної став найкращим у матчі за 3-тє місце ЧС-2018. Про це повідомляє офіційний твіттер турніру.

Бельгія впевнено обіграла Англію у матчі за 3-тє місце ЧС-2018

Азар зіграв увесь поєдинок проти Англії і був одним із найактивніших у складі обох команд. Хавбеку наприкінці матчу вдалося забити м'яч після класної передачі Кевіна де Брюйне та зняти всі запитання щодо переможця.

Відзначимо, що бельгійці зуміли перемогти англійців із рахунком 2:0 та здобули бронзові медалі Мундіалю.

ЧС 2018Матч за 3 місце

Бельгія - Англія: Субота 14 липня 2018

Бельгія
Матч завершено
2 : 0
Англія
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Теги
Англія Англія ЧС 2018 Бельгія - Англія Бельгія Бельгія Еден Азар Еден Азар
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