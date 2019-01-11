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Чорноморець покинули троє гравців

17:37 310 Читать на русском
Чорноморець покинули троє гравців
Анатолій Діденко / фото: ФК Жемчужина

Одеський клуб розпочав кадрову чистку.

Чорноморець на офіційному сайті оголосив про припинення співпраці з форвардом Анатолієм Діденком, хавбеками Артуром Карнозою та Владиславом Хомутовим.

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Зазначається, що контракти були розірвані за згодою сторін. Вчора одеський клуб вийшов з відпустки. До слова, у Чорноморці можуть з'явитися новачки, адже тренерський штаб на чолі з Червенковим переглядає декількох гравців.

На зимову паузу "моряки" пішли на 11 сходинці в УПЛ. У активі Чорноморця 12 очок після 18 турів.

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Теги
Владислав Хомутов Владислав Хомутов Артур Карноза Артур Карноза Анатолій Діденко Анатолій Діденко Чорноморець Чорноморець
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