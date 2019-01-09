"Проблеми з фінансуванням – хронічна хвороба Чорноморця": Буряк закликав продати одеський клуб

Екс-тренер Чорноморця Леонід Буряк прокоментував проблеми із фінансуванням у одеському клубі.

"У 90-х, коли я очолював Чорноморець, ми двічі брали срібло, грали в єврокубках, але навіть тоді c фінансуванням були проблеми. Траплялося, що автобус зупинявся по дорозі, і мені доводилося заправляти його за свої гроші.

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Напевно, це хронічна хвороба, яка часом загострюється, але, в будь-якому випадку, Чорноморець не має права так опускатися, а тим більше вилітати з еліти. Або нормально фінансуйте команду, або продайте, щоб нікого не мучити.

Я думаю, потрібно зробити максимум, щоб нинішня команда залишилася в УПЛ. В Одесі є все необхідне, потрібна лише стабільна матеріальна база, щоб гравці думали тільки про футбол. Тоді з'явиться конкурентоспроможна команда, яка перемагатиме частіше, ніж раз в 12 турів.

Якщо ж збережеться поточна динаміка, і все буде продовжувати падати, погіршуватися з кожним днем – ми втратимо Чорноморець", – підсумував Буряк для Оdessa-life.

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