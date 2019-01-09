toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - БЕРТОН АЛЬБІОН РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ

"Проблеми з фінансуванням – хронічна хвороба Чорноморця": Буряк закликав продати одеський клуб

12:59 1830 Читать на русском
"Проблеми з фінансуванням – хронічна хвороба Чорноморця": Буряк закликав продати одеський клуб
Леонід Буряк / Фото: ФК Динамо

Екс-тренер Чорноморця Леонід Буряк прокоментував проблеми із фінансуванням у одеському клубі.

"У 90-х, коли я очолював Чорноморець, ми двічі брали срібло, грали в єврокубках, але навіть тоді c фінансуванням були проблеми. Траплялося, що автобус зупинявся по дорозі, і мені доводилося заправляти його за свої гроші.

Буряк: Україна виховала трьох володарів "Золотого м’яча", і на цьому все не закінчиться

Напевно, це хронічна хвороба, яка часом загострюється, але, в будь-якому випадку, Чорноморець не має права так опускатися, а тим більше вилітати з еліти. Або нормально фінансуйте команду, або продайте, щоб нікого не мучити.

Я думаю, потрібно зробити максимум, щоб нинішня команда залишилася в УПЛ. В Одесі є все необхідне, потрібна лише стабільна матеріальна база, щоб гравці думали тільки про футбол. Тоді з'явиться конкурентоспроможна команда, яка перемагатиме частіше, ніж раз в 12 турів.

Якщо ж збережеться поточна динаміка, і все буде продовжувати падати, погіршуватися з кожним днем – ми втратимо Чорноморець", – підсумував Буряк для Оdessa-life.

"Вердер пропонував за мене мільйон". Віктор Пасулько міг стати першим українцем у європейському топ-клубі

Теги
Леонід Буряк
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
29
хв
Жирона
20:30
Атлетіко
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук