toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІГА ЄВРОПИ ШАХТАР ДИНАМО

Чорноморець покинули ще 5 футболістів, – ЗМІ

08:52 501 Читать на русском
Чорноморець покинули ще 5 футболістів, – ЗМІ
Артур Карноза / Соцмережі

Одеський Чорноморець продовжує кадрову чистку, клуб попрощався ще з 5-ма футболістами.

Раніше повідомлялось, що одеський клуб покинули нападник Анатолій Діденко, а також хавбеки Євгеній Смірнов та Владислав Хомутов.

Діденко – про відхід з Чорноморця: Напевно, це рішення головного тренера

До цього списку приєднались ще 5-ро гравців. Серед них: Дмитро Безрук, Артур Карноза, Юрій Романюк, Микита Татарков та Роберт Мутцер, повідомляє odessa.online.

Чорноморець попрощався з Хомутовим – на черзі ще 7 гравців

Зауважимо, що серед цих гравців найбільше матчів за клуб цього сезону провів Микита Татарков, на рахунку нападника 14 ігор та 2 голи. А ось голкіпер Дмитро Безрук не виходив у футболці Чорноморця на матчі УПЛ.

Теги
Дмитро Безрук Дмитро Безрук Юрій Романюк Юрій Романюк Роберт Мутцер Роберт Мутцер Артур Карноза Артур Карноза Микита Татарков Микита Татарков Чорноморець Чорноморець
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
56
хв
Рівер Плейт
18:30
Аль-Айн
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук