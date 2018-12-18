Чорноморець покинули ще 5 футболістів, – ЗМІ

Одеський Чорноморець продовжує кадрову чистку, клуб попрощався ще з 5-ма футболістами.

Раніше повідомлялось, що одеський клуб покинули нападник Анатолій Діденко, а також хавбеки Євгеній Смірнов та Владислав Хомутов.

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До цього списку приєднались ще 5-ро гравців. Серед них: Дмитро Безрук, Артур Карноза, Юрій Романюк, Микита Татарков та Роберт Мутцер, повідомляє odessa.online.

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Зауважимо, що серед цих гравців найбільше матчів за клуб цього сезону провів Микита Татарков, на рахунку нападника 14 ігор та 2 голи. А ось голкіпер Дмитро Безрук не виходив у футболці Чорноморця на матчі УПЛ.