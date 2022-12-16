"FIFA відмовила президенту Зеленському виступити перед фіналом чемпіонату світу з меседжем миру.

Зеленський отримав відмову у проханні виступити на фіналі ЧС-2022 – позиція ФІФА приголомшила

Мудаки! Але чого ще можна було чекати від цих продажних щурів?! Коли російськими рублями у них встелені футбольні поля і домашні газони, то вони завжди підтримуватимуть і виконуватимуть усі забаганки агресора, прикриваючись ідіотською відмазкою "спорт поза політикою".

Та у мене лише питання до УАФ: "А ви там довго спати будете чи, може, теж якось відреагуєте?" – написав Зозуля на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Офіс Президента звернувся до ФІФА з проханням надати слово Володимиру Зеленському перед початком фінального матчу ЧС-2022, аби нагадати всьому світу про трагедію війни. Однак, отримав відмову. Наразі переговори ще тривають і таки можуть призвести до певного компромісу.

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