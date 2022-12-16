"FIFA отказала президенту Зеленскому выступить перед финалом чемпионата мира с месседжем о мире.

Зеленский получил отказ в просьбе выступить на финале ЧМ-2022 – позиция ФИФА ошеломила

Мудаки! Но чего еще можно было ожидать от этих продажных крыс? Когда российскими рублями у них устланы футбольные поля и домашние газоны, то они всегда будут поддерживать и выполнять все прихоти агрессора, прикрываясь идиотской отмазкой "спорт вне политики".

Но у меня только вопрос к УАФ: "А вы там долго спать будете или, может, тоже как-нибудь отреагируете?" – написал Зозуля на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Офис Президента обратился в ФИФА с просьбой предоставить слово Владимиру Зеленскому перед началом финального матча ЧМ-2022, чтобы напомнить всему миру о трагедии войны. Однако получил отказ. Переговоры еще продолжаются и могут привести к определенному компромиссу.

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