Чигринський повернувся до тренувань після травми голови

Захисник грецького АЕКа Дмитро Чигринський готовий повернутись на поле.

Дмитро Чигринський покинув лазарет АЕКа та відновив тренування, повідомляє SDNA.

Зінченко – про можливе повернення в Шахтар: Завжди мріяв зіграти на Донбас Арені

Нагадаємо український захисник зазнав травми 2 тижні тому, лікарі діагностували у 33-річного захисника струс мозку. Дмитро має шанс зіграти у матчі 13-го туру чемпіонату Греції проти Паніоніоса.

В поточному сезоні внутрішньої першості Чигринський провів 8 матчів, в яких відзначився голом. Після 12-ти турів АЕК перебуває на 5-й сходинці.

Раптова трагедія, кар'єра агента і трохи зради: як склалася доля найкращих українських футболістів на рубежі 30 років