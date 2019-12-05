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Чигринський повернувся до тренувань після травми голови

10:41 214 Читать на русском
Чигринський повернувся до тренувань після травми голови
Дмитро Чигринський / Фото ФК АЕК

Захисник грецького АЕКа Дмитро Чигринський готовий повернутись на поле.

Дмитро Чигринський покинув лазарет АЕКа та відновив тренування, повідомляє SDNA.

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Нагадаємо український захисник зазнав травми 2 тижні тому, лікарі діагностували у 33-річного захисника струс мозку. Дмитро має шанс зіграти у матчі 13-го туру чемпіонату Греції проти Паніоніоса.

В поточному сезоні внутрішньої першості Чигринський провів 8 матчів, в яких відзначився голом. Після 12-ти турів АЕК перебуває на 5-й сходинці.

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