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Зінченко – про можливе повернення в Шахтар: Завжди мріяв зіграти на Донбас Арені

10:15 1587 Читать на русском
Зінченко – про можливе повернення в Шахтар: Завжди мріяв зіграти на Донбас Арені
Олександр Зінченко / Фото ФК Шахтар

Український гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко не проти ще раз приміряти футболку донецького клубу.

"Коли я був маленький і грав в академії Шахтаря, завжди мріяв зіграти на Донбас Арені. Ти ніколи не знаєш, що може статися в твоєму житті.

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Я дуже поважаю і люблю Шахтар. Він для мене рідний. Шахтар виховав мене, я не виключаю можливості повернутися", – цитує Зінченка Tribuna.com.

Нагадаємо, Олександр виступав за молодіжну команду "гірників" до 2015 року, після чого перебрався до російської Уфи. Протягом останнього місяця Зіна проходив курс реабілітації після операції на коліні і лише нещодавно повернувся до тренувань.

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Теги
Англія Шахтар Шахтар Манчестер Сіті Манчестер Сіті Олександр Зінченко Олександр Зінченко
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