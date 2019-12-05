Зінченко – про можливе повернення в Шахтар: Завжди мріяв зіграти на Донбас Арені

Український гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко не проти ще раз приміряти футболку донецького клубу.

"Коли я був маленький і грав в академії Шахтаря, завжди мріяв зіграти на Донбас Арені. Ти ніколи не знаєш, що може статися в твоєму житті.

Зінченко назвав клуб, за який мріяв грати у дитинстві – це не Манчестер Сіті

Я дуже поважаю і люблю Шахтар. Він для мене рідний. Шахтар виховав мене, я не виключаю можливості повернутися", – цитує Зінченка Tribuna.com.

Нагадаємо, Олександр виступав за молодіжну команду "гірників" до 2015 року, після чого перебрався до російської Уфи. Протягом останнього місяця Зіна проходив курс реабілітації після операції на коліні і лише нещодавно повернувся до тренувань.

Зіна, у нас проблеми! Чому футбол Гвардіоли знову розкусили