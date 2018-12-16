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Чигринський не дозволив АЕКу пропустити у матчі з Ларисою, але забити також не вдалось

20:58 187 Читать на русском
Чигринський не дозволив АЕКу пропустити у матчі з Ларисою, але забити також не вдалось
Лариса – АЕК / Фото ФК АЕК

У матчі 14-го туру чемпіонату Греції Лариса приймала АЕК.

Чемпіонат Греції, 14-й тур

Лариса – АЕК – 0:0

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Матч відбувався без явної переваги одної з команд. Не надто яскрава гра вилилась у відповідний рахунок.

Варто відзначити, що український захисник АЕКа Дмитро Чигринський провів на полі весь матч.

Після цієї нічиї АЕК залишається на 4-й сходинці турнірної таблиці.

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Теги
Світ Українці за кордоном Дмитро Чигринський Дмитро Чигринський АЕК Афіни АЕК Афіни Греція Лариса Лариса
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