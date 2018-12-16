Кайсеріспор з Кучером переміг Акхісар та покинув зону вильоту

В 16-му турі турецької Суперліги Кайсеріспор приймав Акхісар.

Турецька Суперліга, 16-й тур

Кайсеріспор – Акхісар – 1:0

Гол: Г'ян, 75

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Господарі жваво розпочали зустріч. Гострі моменти все частіше виникали біля воріт Акхісара, але досягти результату вдалось лише по перерві. Ветеран збірної Гани Асамоа Г'ян влучним ударом відкрив рахунок, цей гол і став вирішальним у зустрічі.

Український захисник Кайсеріспора Олександр Кучер провів на полі весь матч, його співвітчизник форвард Артем Кравець залишився на заміні.

Ця перемога дозволила господарям покинути зону вильоту і закріпитись на 13-й сходинці.