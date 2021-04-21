Таврія-Сімферополь та Олег Федорчук припинили співпрацю, повідомляє Sport Arena. Колектив під керівництвом фахівця провів лише 6 поєдинків (2 перемоги та стільки ж нічиїх і поразок).

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Також без головного тренера залишився Чернігів. Керівництво незадоволене виступами колективу навесні, а тому вказало на двері Вадиму Постовому, повідомляє Meta-ratings. Вечірнє заняття відбудеться під наглядом його помічника Михайла Ярошенка, а вже завтра команда має дізнатись ім'я нового наставника.

Зауважимо, Чернігів розташовується на 10 сходинці групи А Другої ліги, випереджаючи зону вильоту лише на 3 залікові бали. Таврія-Сімферополь тримається на 4 місці групи Б, але до другої позиції, яка дає право кваліфікації у Першу лігу, відставання складає 8 пунктів.

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