"На наступному чемпіонаті світу у нас буде вже 48 команд. Формат змагань ще не узгоджений. Це можуть бути 12 груп груп по 4 команди, або 16 груп по 3. Можливо, навіть 2 групи по 24 команди... Я досі не можу з цим визначитись. Це вирішить спеціальна Рада ФІФА, яка відбудеться наступного року.

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Це означає, що тепер ми збираємося знайти ще 16 хороших команд. Наприклад, в Африці ми матимемо ще 5 команд. У Європі буде ще 3 команди. Кубок світу не покриває навіть 25% країн планети, а якщо бути точним, то всього 22%. Ми збираємося дати командам більше можливостей та розвивати футбол у цих країнах. У нашій групі технічних досліджень ми аналізуємо весь світ, 225 країн. У багатьох країнах світу досі спостерігається дефіцит освіти, зокрема футбольної.

Я переконаний, що якщо країни мають більше шансів досягти цієї великої світової арени, вони зроблять більше для розвитку своїх націй", – цитує Венгера ESPN.

Нагадаємо, ЧС-2026 буде унікальним і тому, що турнір вперше прийматимуть відразу 3 країни – США, Канада та Мексика.

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