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Чемпіон світу U-20 Бескоровайний відзначився дебютним голом за Дунайску

18:04 319 Читать на русском
Чемпіон світу U-20 Бескоровайний відзначився дебютним голом за Дунайску
Данило Бескоровайний / UA-Football

Захисник Дунайски Данило Бескоровайний відзначився дебютним голом за клуб в матчі 1/16 Кубка Словаччини.

Данило Бескоровайний голом допоміг своїй команді здобути перемогу в матчі 1/16 Кубка Словаччини проти Дружстевник Радімов.

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Українець головою замкнув подачу з кутового, подвоївши перевагу Дунайски в матчі. Відзначимо, що Дунайска без проблем втримала перемогу (2:0), а цей гол став першим для Бескоровайного за словацький клуб.

Відзначимо, що Бескоровайний зіграв 8 матчів за Дунайску у цьому сезоні, провівши минулий в оренді у Земпліні. Додамо, що Данило минулого літа став чемпіоном світу U-20 у складі збірної України.

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Данило Бескоровайний Данило Бескоровайний Світ Дунайска Дунайска Українці за кордоном Україна U-20 Україна U-20
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