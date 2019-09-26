Чемпіон світу U-20 Бескоровайний відзначився дебютним голом за Дунайску

Захисник Дунайски Данило Бескоровайний відзначився дебютним голом за клуб в матчі 1/16 Кубка Словаччини.

Данило Бескоровайний голом допоміг своїй команді здобути перемогу в матчі 1/16 Кубка Словаччини проти Дружстевник Радімов.

Чемпіон світу U-20 Бескоровайний зацікавив Лаціо та Болонью

Українець головою замкнув подачу з кутового, подвоївши перевагу Дунайски в матчі. Відзначимо, що Дунайска без проблем втримала перемогу (2:0), а цей гол став першим для Бескоровайного за словацький клуб.

Відзначимо, що Бескоровайний зіграв 8 матчів за Дунайску у цьому сезоні, провівши минулий в оренді у Земпліні. Додамо, що Данило минулого літа став чемпіоном світу U-20 у складі збірної України.

Україна виграла ЧС-2019 U-20: захмарна реалізація, лідери та їхні перспективи, стратегічні прорахунки