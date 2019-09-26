Чемпион мира U-20 Бескоровайный отличился дебютным голом за Дунайску

Защитник Дунайски Даниил Бескоровайный отличился дебютным голом за клуб в матче 1/16 Кубка Словакии.

Даниил Бескоровайный голом помог Дунайске одержать победу в матче 1/16 Кубка Словакии против Дружстевник Радимов.

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Украинец головой замкнул подачу с углового, удвоив преимущество Дунайска в матче. Отметим, что Дунайска без проблем удержала победу (2:0), а этот гол стал первым для Бескоровайный за словацкий клуб.

Отметим, что Бескоровайный провел 8 матчей за Дунайску в этом сезоне, проведя прошлый в аренде в Земплин. Добавим, что Даниил прошлым летом стал чемпионом мира U-20 в составе сборной Украины.

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