Ще троє учасників приєднались до ініціативи на підтримку України.

Черговими зірковими персонажами, які зіграють у благодійному матчі на підтримку України, стануть екс-півзахисник Арсенала Жілберто Сілва, колишній голкіпер Інтера Жуліо Сезар та актор Арчі Рено.

Шевченко і Ребров возз'єднаються у культовому дуеті – наставник збірної України зіграє у благодійному матчі

Сілва – легенда "канонірів", з якими став чемпіоном АПЛ, двічі вигравав Кубок та Суперкубок Англії. У складі збірної Бразилії став чемпіоном світу 2002 року.

Сезар найбільшої слави досяг в Інтері, ставши чотириразовим переможцем Серії А, тричі вигравав Кубок Італії і чотири рази Суперкубок країни. У 2010 році тріумфував з "нерадзуррі" у Лізі чемпіонів і на клубному чемпіонаті світу. Двічі поспіль (2009, 2010) визнавався найкращим воротарем чемпіонату Італії.

Нагадаємо, благодійний матч відбудеться 5 серпня у Лондоні на Стемфорд Брідж. Game4Ukraine збиратиме кошти на реконструкцію Михайло-Коцюбинської школи в Чернігівській області, яку зруйнували російські ракети.

Матч для України: список учасників поповнив чемпіон світу та ще 6 легенд