Еще трое участников присоединились к инициативе в поддержку Украины.

Очередными звездными персонажами, которые сыграют в благотворительном матче в поддержку Украины, станут экс-полузащитник Арсенала Жилберто Силва, бывший голкипер Интера Жулио Сезар и актер Арчи Рено.

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Силва – легенда "канониров", с которыми стал чемпионом АПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок Англии. В составе сборной Бразилии стал чемпионом мира 2002 года.

Сезар наибольшей славы достиг в Интере, став четырехкратным победителем Серии А, трижды выигрывал Кубок Италии и четырежды Суперкубок страны. В 2010 году триумфовал с "нерадзурри" в Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мира. Дважды подряд (2009, 2010) признавался лучшим вратарем чемпионата Италии.

Напомним, благотворительный матч состоится 5 августа в Лондоне на Стэмфорд Бридж. Game4Ukraine будет собирать средства на реконструкцию Михайло-Коцюбинской школы в Черниговской области, которую разрушили российские ракеты.

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