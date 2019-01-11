Челсі відхилив неймовірну пропозицію Барселони щодо Вілліана

Челсі не хоче продавати Вілліана в Барселону попри солідну пропозицію іспанців.

Барселона знову намагалась придбати Вілліана, пропонуючи Малкома з доплатою, але зазнала невдачі, повідомляє Telegraph.

Барселона знову націлилась на Вілліана – іспанці готові викласти пристойну суму

У Лондоні загальну суму у 50 млн фунтів (Малком оцінюється в 38), яку пропонували "блаугранас", вважають недостатньою за одного зі своїх лідерів.

Нагадаємо, влітку іспанський клуб пропонував за футболіста 60 млн євро, але тоді лондонці так само відповіли відмовою.

Вілліан перейшов у Челсі влітку 2013 року з махачкалінського Анжи, перед цим протягом 5,5 років виступав у складі донецького Шахтаря.

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