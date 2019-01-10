Барселона знову націлилась на Вілліана – іспанці готові викласти пристойну суму

Півзахисник Челсі Вілліан все ще може стати гравцем Барселони, яка прагнула підписати бразильця минулого літа.

Барселона продовжує стежити за атакувальним хавбеком Челсі Вілліаном. Чемпіон Іспанії готовий викласти за вінгера 55 млн євро та віддати бразильця Малкома, повідомляє Daily Mail.

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Контракт Вілліана з Челсі завершується влітку 2020 року, тому лондонці цілком можуть відпустити 30-річного гравця. Мауріціо Саррі не поспішає прощатися з одним із ключових гравців, але в той же час італієць розуміє необхідність омолодження команди.

Варто відзначити, що "блаугранас" прагнули підписати екс-лідера Шахтаря ще влітку, проте тоді Челсі відмовився відпускати Вілліана за 55 млн фунтів. В підсумку Барселона виклала 41 млн євро за Малкома, по суті, поцупивши бразильця з-під носа у Роми.

В поточному сезоні Вілліан провів 20 матчів в АПЛ та забив 2 голи. Малком зіграв лише 5 матчів у Прімері.