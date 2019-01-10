toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ ЄВГЕН СЕЛЕЗНЬОВ

Барселона знову націлилась на Вілліана – іспанці готові викласти пристойну суму

23:03 252 Читать на русском
Барселона знову націлилась на Вілліана – іспанці готові викласти пристойну суму
Вілліан / фото: ФК Челсі

Півзахисник Челсі Вілліан все ще може стати гравцем Барселони, яка прагнула підписати бразильця минулого літа.

Барселона продовжує стежити за атакувальним хавбеком Челсі Вілліаном. Чемпіон Іспанії готовий викласти за вінгера 55 млн євро та віддати бразильця Малкома, повідомляє Daily Mail.

Топ-5 клубів, де Коноплянка міг би реанімувати кар'єру: від сонячної Каталонії до сенсаційного повернення в УПЛ

Контракт Вілліана з Челсі завершується влітку 2020 року, тому лондонці цілком можуть відпустити 30-річного гравця. Мауріціо Саррі не поспішає прощатися з одним із ключових гравців, але в той же час італієць розуміє необхідність омолодження команди.

Варто відзначити, що "блаугранас" прагнули підписати екс-лідера Шахтаря ще влітку, проте тоді Челсі відмовився відпускати Вілліана за 55 млн фунтів. В підсумку Барселона виклала 41 млн євро за Малкома, по суті, поцупивши бразильця з-під носа у Роми.

В поточному сезоні Вілліан провів 20 матчів в АПЛ та забив 2 голи. Малком зіграв лише 5 матчів у Прімері.

Теги
Англія Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери Чемпіонату Англії Трансфери Барселони Трансфери Челсі Малком Малком Вілліан Вілліан Челсі Челсі Барселона Барселона
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Селезньов офіційно став гравцем Малаги
    Іспанія — 15:363099 Селезньов офіційно став гравцем Малаги
22
год
:
15
хв
Ліон
21:45
Реймс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук