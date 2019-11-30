Довгоочікувана перемога команди Ярмоленка у відеоогляді матчу Челсі – Вест Хем – 0:1

Вест Хем здобув несподівану перемогу на Стемфорд Брідж у 14 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Челсі – Вест Хем на сайті "Футбол 24".

Господарі активніше почали матч, створивши декілька хороших гольових моментів у перші 10 хвилин. Швидкі комбінації "синіх" змушували "молотів" думати виключно про оборону протягом більшої частини першого тайму. Зусиллями голкіпера Мартіна і завдяки самовідданій грі оборонців Вест Хем зумів втримати свої ворота в недоторканності.

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На почтку другого тайму "молоти" провели результативну атаку, яку красивим обвідним ударов завершив Крессвелл. Після пропущеного гола Челсі великими силами пішов в атаку, але Вест Хем зумів встоятии і здобув таку важливу перемогу. Востаннє підопічні Пеллегріні перемагали 22 вересня – тоді лондонці обіграли Манчестер Юнайтед (2:0).

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