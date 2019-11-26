Вест Хем поставив ультиматум Пеллегріні – наставник Ярмоленка ризикує покинути клуб

Керівництво Вест Хема провело зустріч із головним тренером команди Мануелем Пеллегріні.

Боси лондонського клубу стурбовані результатами команди, яка не може перемогти протягом восьми останніх матчів, шість з яких були програні.

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У Вест Хемі побоюються, що Пеллегріні не усвідомлює скрутність становища, тому вирішили провести зустріч з чилійським фахівцем, повідомляє telegraph.co.uk.

За інформацією видання, найближчим часом команда мусить покращити гру і результат, інакше Мануель буде звільнений. У наставника буде чотири матчі, щоб продемонструвати позитивну тенденцію.

Після 13-и зіграних турів "молоти" набрали всього 13 очок і наразі посідають 17-е місце в турнірній таблиці. В наступних чотирьох поєдинках Вест Хем зіграє проти Челсі, Вулверхемптона, Арсенала та Саутгемптона.

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