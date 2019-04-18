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Челсі та Барселона проведуть спаринг в Японії

14:06 75 Читать на русском
Челсі та Барселона проведуть спаринг в Японії
Барселона – Челсі / УЄФА

Лондонський Челсі та Барселона зіграють між собою влітку в Сайтамі.

Челсі та Барселона зустрінуться між собою в рамках Rakuten Cup. Про це повідомили обидва клуби на своїх офіційних сайтах.

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Спаринг відбудеться 23 липня в Сайтамі. Також "сині" зіграють проти місцевого Кавасакі Фронтейл, тоді як "блаугранас" проведуть контрольний матч із Віссел Кобе, де виступають Андрес Іньєста та Давід Вілья.

Востаннє Челсі та Барселона зустрічались між собою в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів у сезоні 2017/18. Тоді сильнішими виявились іспанці.

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Світ Челсі Челсі Барселона Барселона
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