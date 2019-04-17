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Саррі буде радий звільненню з Челсі, – журналіст

14:51 516 Читать на русском
Саррі буде радий звільненню з Челсі, – журналіст
Мауріціо Саррі / Челсі

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі не проти покинути свою посаду.

Мауріціо Саррі незадоволений своїм становищем у Челсі і буде радий звільненню, повідомляє журналіст Daily Star Данкан Каслс.

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"У мене є інформація з кількох джерел про те, що Саррі не проти звільнення з Челсі.

Він не отримує задоволення від проведеного в Лондоні часу, не отримує задоволення від роботи в клубі. Він вважає, що між ним і керівництвом Челсі величезна дистанція, і вважає, що не має впливу на трансферну політику клубу.

Мені розповіли, що він не буде проти, якщо Челсі вирішить звільнити його. Він з радістю отримає належні гроші, а тому очолить один з топ-клубів Серії А і повернеться на батьківщину", – сказав журналіст у Transfer Window Podcast.

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Англія Трансфери Челсі Трансфери Чемпіонату Англії Челсі Челсі Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Трансфери
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