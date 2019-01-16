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Челсі не віддає Батшуаї в оренду в Монако – лондонців влаштує лише трансфер

19:00 31 Читать на русском
Челсі не віддає Батшуаї в оренду в Монако – лондонців влаштує лише трансфер
Міши Батшуаї / Фото: соцмережі

Схоже на те, що лондонський Челсі не розраховує на послуги бельгійського нападника.

Раніше повідомлялося, що 25-річний нападник Челсі Міши Батшуаї вирушить в оренду в Монако.

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Як з'ясувалося, "монегаскам" вдалося домовитися з футболістом, але лондонців влаштує лише повноцінний трансфер.

"Ми домовилися з гравцем, Валенсією, але поки не домовилися з Челсі. Вони вважають за краще повноцінний трансфер. Угода заблокована", – сказав віце-президент Монако Вадим Васільєв у коментарі порталу ARM.

Нагадаємо, Валенсія вирішила достроково перервати оренду Батшуаї через неможливість платити бельгійцеві високу зарплату.

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Теги
Челсі Челсі Монако Монако Англія Міши Батшуаї Міши Батшуаї Трансфери Челсі Валенсія Валенсія
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